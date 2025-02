Elenco do Santos ganha folga e se reapresentará na sexta-feira

O elenco terá, assim, dois dias de treino. O Santos visita a Inter de Limeira neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major Levy Sobrinho.

O técnico Pedro Caixinha terá os desfalques certos dos laterais Aderlan (lesão no joelho esquerdo) e Souza (lesão no tornozelo direito), além do meia Hyan (lesão no joelho direito). Já Barreal e Willian Bigode estão em processo de transição física.

Líder do Grupo B com 15 pontos, o Peixe pode garantir a classificação de forma antecipada, ainda nesta quinta-feira, em caso de derrotas de Portuguesa e Red Bull Bragantino. O Guarani é o segundo colocado, com 12 pontos, enquanto o Massa Bruta figura em terceiro, com 11, e a Lusa em quarto, com a mesma pontuação.