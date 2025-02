Com gol de Messi, Inter Miami vence o Sporting Kansas City pela Copa dos Campeões da Concacaf

No primeiro jogo da temporada de 2025, o Inter Miami venceu o Sporting Kansas City por 1 a 0 nesta quarta-feira, pela ida da primeira fase da Copa dos Campeões da Concacaf, no Children's Mercy Park. Lionel Messi foi o autor do gol para os visitantes.

Com o resultado, o time comandado por Javier Mascherano abriu vantagem no duelo. Assim, o Sporting Kansas City terá que superar o adversário por dois gols de diferença se quiser ir à próxima fase de forma direta. Em caso de triunfo por um tento, a partida irá para a prorrogação. Se a igualdade persistir, o classificado sairá dos pênaltis. O novo confronto acontece na próxima terça-feira, às 22h (de Brasília), no Chase Stadium.

Antes disso, o Inter Miami volta a campo neste sábado, contra o New York City FC, às 21h30, no Chase Stadium. No mesmo dia, o Sporting Kansas City enfrenta o Austin, no Q2 Stadium, às 22h30. Ambos os duelos são válidos pela primeira rodada da MLS.