Calleri fala sobre pagamentos atrasados no São Paulo: "Quem não quiser estar 100%, está fora"

"São coisas que a gente vai ter que resolver internamente, porque esse clube é tão grande que sempre requer estar 100%. Quem não quiser estar 100%, está fora. É sempre assim. Nós vamos tentar dar o máximo e resolver as coisas internamente, que é sempre a melhor opção", completou o camisa 9 tricolor.

Passada a derrota por 2 a 1, de virada, para a Ponte Preta, Calleri, autor do gol do São Paulo, foi bastante crítico em relação ao momento vivido pela equipe nesta reta final de primeira fase do Campeonato Paulista. O Tricolor chega na última rodada já classificado para as quartas de final, mas podendo perder a liderança do Grupo C para o Novorizontino dependendo dos resultados e, consequentemente, o mando de campo neste primeiro mata-mata. Por isso, a vitória no próximo domingo, contra o São Bernardo, fora de casa, virou algo indispensável.

"É claro que não estamos bem. Nos últimos sete jogos o São Paulo só ganhou um. Obviamente que temos uma queda de rendimento. Eu vou primeiro, seguramente tenho muitas coisas pra melhorar. Pior do que jogamos hoje não podemos jogar. Todos que vêm jogando nos últimos jogos têm que olhar para dentro e ver o que pode melhorar. Essa derrota dói ainda mais, temos quartas de final daqui a 12 dias e realmente o campeonato começa nas quartas de final. Todo mundo está triste, com vontade de reverter a situação. Essa camisa merece sempre ganhar. Vamos trabalhar amanhã, sexta, sábado, vamos tentar ganhar domingo, porque é muito importante para ter as quartas de final em casa", concluiu Calleri.