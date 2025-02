Brasileiros tentam final de duplas e Zverev busca semifinal no Rio Open nesta sexta

"São dois jogadores bem sólidos de fundo, gostam bastante do saibro. Acho que a gente vai ter que montar bem a tática, também vai ser um jogo diferente dessas duas primeiras rodadas. Mas vai ser um jogo duro, eles estão na semi por grande mérito, também ganharam dois bons jogos", complementou Matos.

Alexander Zverev mira semifinal

Depois de vitórias diante do chinês Bu Yunchaokete e do cazaque Alexander Shevchenko, Zverev tenta frear o embalo de Comesaña, que vem de duas vitórias em partidas longas e já soma 6h35 em quadra no maior torneio da América do Sul, com cinco tie-breaks disputados.

O número 2 do mundo tenta voltar a uma semifinal de ATP no saibro, que conseguiu pela última vez em julho do ano passado, em Hamburgo. Já o adversário desta sexta-feira, Comesaña tenta chegar pela primeira vez a uma semifinal.