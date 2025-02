Botafogo é dominado na Argentina e perde jogo de ida da Recopa para o Racing

A partida começou em ritmo acelerado, com as duas equipes em busca do ataque. A primeira chance aconteceu aos seis minutos. Salas recebeu passe na área e chutou com perigo, sobre o travessão.

O Botafogo não se intimidou e seguiu em busca do ataque. No entanto, o Racing quase marcou aos 18 minutos em um avanço rápido. Salas foi lançado na área e finalizou para grande defesa de John, que saiu do gol e tirou o espaço do atacante argentino.

O primeiro chute do Botafogo no jogo aconteceu somente aos 20 minutos. Savarino foi lançado, entrou na era, mas chutou sobre o travessão. Em seguida, os donos da casa assustaram em cabeceio de Martínez.