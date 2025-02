Athletico-PR encerra preparação para enfrentar o Azuriz pelo Paranaense

Na manhã desta quinta-feira, o Athletico-PR encerrou sua preparação no CT do Caju, visando o confronto com o Azuriz, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. A partida será realizada nesta sexta, às 20h (de Brasília), no Estádio Os Pioneiros.

Antes das atividades no gramado, o elenco participou de ativações na academia e com a fisioterapia. Já em campo, a comissão técnica comandou um treino tático, visando o confronto pelo Estadual.

Após isso, os atletas seguiram viagem, de ônibus, para Pato Branco, com previsão de chegada para o início da noite.