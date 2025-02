Após revés na ida, Barboza aposta em virada do Botafogo no Rio de Janeiro

Fim de jogo.

? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/iSjhPdRPo5

? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 21, 2025

Os argentinos abriram o placar no primeiro tempo, com Vietto, de pênalti, e aumentaram na etapa final, com Martínez.

O confronto de volta entre Botafogo e Racing será na próxima quinta-feira, no Nilton Santos. Os cariocas precisam vencer por três gols de diferença para ficarem com o título. Um triunfo por dois gols levará a decisão para os pênaltis. Já argentinos podem perder por um gol de diferença.