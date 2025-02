Ambicioso, Caixinha não quer poupar titulares do Santos na última rodada do Paulistão

O Alvinegro Praiano encara a Inter de Limeira no domingo, pela última rodada da fase de grupos. O time pode ir para o interior paulista já classificado, desde que Red Bull Bragantino e Portuguesa percam nesta quinta-feira.

No momento, o Santos está na liderança do Grupo B, com 15 pontos, três a mais que o Guarani, que empatou e está em segundo. Red Bull Bragantino e Portuguesa completam a chave, ambos com 11.

"Não vai ser um jogo fácil, com certeza. Tive como referência o jogo do Palmeiras. Eles perderam por 3 a 0, mas é o time intenso e que vende caro o jogo. temos que ser sérios não podemos permitir neste momento ter um tropeço", finalizou Caixinha.

A bola rola no gramado do Estádio Major José Levy Sobrinho a partir das 18h30 (de Brasília).