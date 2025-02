Vitória da Ponte Preta aumenta pressão sobre o Palmeiras no Paulistão; veja cenários

O torcedor palmeirense recebeu uma má notícia com relação ao mata-mata do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta venceu o São Paulo de virada, por 2 a 1, no Morumbis. Com o triunfo, a Ponte abriu cinco pontos de distância para o Palmeiras no Grupo D e aumentou a pressão sobre o Alviverde.

A vitória da Ponte Preta faz com que o Palmeiras precise, obrigatoriamente, somar três pontos na próxima partida para evitar uma eliminação 'precoce'. O Alviverde volta a campo nesta quinta-feira, contra o Botafogo-SP, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 11ª do Estadual.

No momento, a situação do Grupo D é a seguinte: o São Bernardo lidera, com 22 pontos. A Ponte Preta ocupa o segundo posto, com a mesma pontuação, mas tem um jogo a mais. Enquanto isso, o Palmeiras é o terceiro colocado, com 17 pontos.