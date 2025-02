Vini Jr. e Flamengo provocam Manchester City após classificação do Real Madrid na Champions

? Vini Jr. (@vinijr) February 19, 2025

Isso porque antes da bola rolar pelo jogo de ida, a torcida do City ergueu um mosaico com a foto de Rodri segurando a Bola de Ouro, com a frase em inglês Stop Crying Your Heart Out (Pare De Chorar Com Todo O Coração, em tradução livre).

O gesto, com o título de uma das músicas da banda inglesa Oasis, fazia referência à premiação francesa, vencida pelo meio-campista dos mandantes, no final de outubro de 2024. Além disso, o craque brasileiro escutou vaias sempre que recebia a bola. Na ocasião, o Real Madrid saiu atrás do placar por duas oportunidades, mas, com dois gols em seis minutos, conseguiu uma incrível virada no Etihad.

O Flamengo, clube formador de Vini Jr., também aproveitou para "alfinetar" a equipe inglesa: "Parabéns por passar para a próxima fase, Vini Jr! Pare de chorar até cansar".