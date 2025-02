TJD-RJ anuncia punições de jogadores de Flamengo e Botafogo por briga no clássico

Nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça Desportiva do estado do Rio de Janeiro (TJD-RJ) julgou os jogadores Cleiton, Gerson, Alexander Barboza e Allex Telles pelo envolvimento na confusão no clássico entre Flamengo e Botafogo, na última quarta, dia 12.

Cleiton foi quem recebeu a maior pena, com quatro jogos de suspensão. O zagueiro rubro-negro foi enquadrado pela agressão em Barboza e só voltará a ser opção no Flamengo em uma eventual final do Campeonato Carioca. Apesar de ser denunciado no mesmo artigo, o atleta botafoguense pegou suspensão de dois jogos por não acertar o soco em Bruno Henrique. Porém, o Procurador do tribunal, André Valentim, irá recorrer da decisão.

Alex Telles também pegou pena de dois jogos. O lateral alvinegro havia participado da briga no túnel de acesso ao gramado do Maracanã. Por sua vez, Gerson, denunciado no artigo 250, por ato desleal ou hostil durante a partida, foi absolvido. Na compreensão do tribunal, o meia tentou somente separar a briga entre Bruno Henrique e Barboza.