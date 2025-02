Tiquinho revela alívio após marcar em Santos x Noroeste: 'Estava sem fazer gols'

O Santos venceu o Noroeste por 3 a 0, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Após marcar um gol e dar uma assistência, o atacante Tiquinho Soares celebrou a sua atuação e elogiou o restante da equipe.

"Muito feliz pela vitória e pelo meu gol. A equipe fez um jogo seguro. O time rival não nos feriu. Fizemos o que o técnico pediu. Foi um grande jogo, todos estão de parabéns. Estou feliz demais. Estava sem fazer gols, o que é difícil para um centroavante. Feliz pela minha atuação e pela equipe. Seguimos firmes", disse ao UOL Play.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na liderança do Grupo B, com 15 pontos, três a mais que o Guarani, que empatou e está em segundo. Red Bull Bragantino e Portuguesa completam a chave, ambos com 11. Os dois clubes entram em campo nesta quinta-feira e, caso percam, garantem o Peixe na próxima fase.