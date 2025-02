Técnico da Seleção, Dorival assiste jogo do Santos na Vila Belmiro para observar Neymar

Dorival Júnior compareceu à Vila Belmiro na noite desta quarta-feira para acompanhar a partida entre Santos e Noroeste, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico da Seleção Brasileira foi acompanhar de perto Neymar.

O meia-atacante voltou recentemente ao Peixe e está sendo observado de perto pela comissão técnica do Brasil. Na estreia do camisa 10, no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, o auxiliar Lucas Silvestre esteve no Urbano Caldeira, ao lado do analista João Marcos Soares.

Já na última terça-feira o preparador físico Celso Rezende e o fisiologista Guilherme Passos assistiram ao treino do elenco profissional do Santos, no CT Rei Pelé.