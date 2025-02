Sport x Moto Club: veja as prováveis escalações e onde assistir ao duelo da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, o Sport enfrentará o Moto Club em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O jogo será na Ilha do Retiro, em Recife, e a bola rola a partir das 19h (de Brasília).

O Sport ocupa a terceira colocação do grupo A, com seis pontos. De outro lado, o Moto Club é o sétimo colocado da mesma chave, com apenas dois somados, e se encontra a apenas uma unidade de distância para o Ferroviário, atual lanterna.