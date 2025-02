Sob desconfiança, São Paulo registra menor público do ano no Morumbis

O São Paulo registrou o menor público do ano no Morumbis nesta quarta-feira, na derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. 22.138 torcedores estiveram nas arquibancadas para apoiar o já classificado time tricolor, mas que tem apresentado um desempenho aquém das expectativas.

Até então o menor público registrado no Morumbis havia sido na goleada por 4 a 1 sobre o Mirassol, em que 24.034 torcedores pagaram ingresso para acompanhar o São Paulo no Campeonato Paulista.

Antes de enfrentar a Ponte Preta, as duas últimas partidas do São Paulo como mandante foram disputadas em Brasília devido ao show da cantora Shakira no Morumbis. Na Arena BRB Mané Garrincha, o público foi ainda menor. Contra a Inter de Limeira, 10.060 torcedores estiveram nas arquibancadas. Já contra o Velo Clube, 9.803 são-paulinos compareceram no estádio.