Sem espaço, Endrick pode deixar o Real Madrid na próxima janela de transferências

Sem espaço no Real Madrid, o atacante Endrick, ex-Palmeiras, estuda uma mudança na próxima janela de transferências. De acordo com o veículo espanhol as, o jovem de 18 anos cogita uma saída por empréstimo do clube merengue.

Ao final da atual temporada, que termina em junho, Endrick e seus representantes realizarão uma avaliação para definir o futuro do atleta. A possibilidade de uma saída por empréstimo surgiu na última janela, mas foi recusada pelo brasileiro, que permaneceu visando ganhar espaço com o técnico Carlo Ancelotti.