São Paulo registra 76% de aproveitamento contra a Ponte Preta nos últimos 10 jogos como mandante

Dentre as partidas mais marcantes desse retrospecto recente destaca-se a goleada por 5 a 2, no Campeonato Paulista de 2017, quando o São Paulo dominou as ações ofensivas e construiu um resultado expressivo.

Outro jogo marcante, desta vez para o rival, foi o empate por 2 a 2 no Brasileirão do mesmo ano, ocasião em que a Ponte conseguiu segurar a pressão tricolor nos minutos finais e arrancou um ponto precioso do Morumbi.

No último domingo, o Tricolor empatou com o Palmeiras por 0 a 0, pela décima rodada do Estadual, no Allianz Parque. O São Paulo já está classificado para as quartas de final do Estadual e precisa somente confirmar a ida à próxima fase como líder do Grupo C. Uma vitória contra a Ponte garantirá a primeira colocação da chave independentemente dos outros resultados.