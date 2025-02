São Paulo perde da Ponte Preta e complica Palmeiras em briga pela classificação no Paulista

O São Paulo foi derrotado pela Ponte Preta nesta quarta-feira, de virada, por 2 a 1, no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Calleri abriu o placar para o Tricolor. Artur e Éverton Brito marcaram os gols da Macaca. Foi a quinta partida consecutiva sem vitória de Lucas, Oscar e companhia.

Com o resultado, o São Paulo, já classificado, perdeu a chance de confirmar antecipadamente sua ida à próxima fase como líder do Grupo C, ficando a apenas um ponto do Novorizontino, segundo colocado. Já a Ponte Preta se aproximou da tão sonhada classificação para as quartas de final, abrindo cinco pontos do Palmeiras, terceiro colocado do Grupo D e que entra em campo nesta quinta-feira, contra o Botafogo-SP, no Allianz Parque.

O São Paulo encerra sua campanha na primeira fase do Campeonato Paulista no próximo domingo, quando enfrenta o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, no ABC, às 18h30 (de Brasília). Já a Ponte Preta terá pela frente o Red Bull Bragantino, em Campinas, no mesmo dia e horário.