Santos entra em acordo com Inter e Flamengo e fica perto de oficializar Thiago Maia

O Santos está perto de anunciar a contratação de Thiago Maia. O volante está de saída do Internacional e é aguardado no CT Rei Pelé até o final desta semana para assinar com o Peixe.

A negociação se arrastou por um bom tempo, mas chegou ao fim nas últimas horas. A diretoria do Alvinegro Praiano precisou se acertar com o Colorado e com o Flamengo, que ainda tem valores a receber pelo atleta.

O Santos assumiu a dívida do Inter com o Rubro-Negro e pagará esse valor de forma parcelada.