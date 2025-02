Santos acerta contrato de patrocínio com instituição de ensino superior

O Santos acertou uma parceria com a UNIASSELVI, uma instituição de ensino superior com sede em Indaial, no norte do estado de Santa Catarina. A marca ficará estampada no calção posterior traseiro e a estreia já será na partida desta quarta-feira, contra o Noroeste, pelo Campeonato Paulista.

Além da equipe profissional masculina, o patrocínio também estará nos uniformes da equipe profissional feminina e das categorias de base. A parceria da empresa é inédita com times de futebol.

O acordo, além de contar com a exposição em diversos ativos de marketing e no digital, também contempla a concessão de bolsas de estudo para o clube.