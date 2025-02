Rogério Ceni valoriza empate do Bahia na Bolívia, mas admite: "poderíamos ter vencido"

O Bahia ficou no empate com o The Strongest, da Bolívia, nesta terça-feira, em 1 a 1, pela partida de ida da segunda rodada da pré-Libertadores, no Estádio Hernando Siles. Depois do jogo, o treinador Rogério Ceni valorizou o resultado, mas admitiu que o Tricolor poderia ter saído com a vitória.

"Se analisarmos pela expulsão, poderíamos ter vencido. Se analisar antes, de Salvador para vir para cá, e conseguir um resultado como esse, diante do que a maioria dos clubes apresenta, acho que foi um bom resultado", disse Rogério Ceni.