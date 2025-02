Reforços do Sport sofrem acidente de carro; veja detalhes

O Sport Club do Recife informa que, no início da tarde desta terça-feira (19), os atletas Christian Rivera e Lucas Cunha estiveram envolvidos em um acidente de carro a caminho do Centro de Treinamento. O veículo era conduzido por um funcionário do Clube.

Todos os envolvidos... pic.twitter.com/OFPGULo2hb

? Sport Club do Recife (@sportrecife) February 19, 2025

Christian Rivera e Lucas Cunha sofreram um acidente de carro na BR-101 sentido Recife-João Pessoa, segundo o ge. Além dos dois atletas, no veículo estava o empresário de Rivera e o motorista, um funcionário do Sport. Todos os envolvidos no acidente estão bem, afirma o clube.

Contudo, Christian Rivera e Lucas Cunha irão passar por uma bateria de exames para atestar suas condições físicas.