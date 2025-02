Raniele sente a coxa, deixa o campo chorando e vira preocupação no Corinthians

O Corinthians ganhou um motivo de preocupação para a sequência desta temporada. Nesta quarta-feira, o volante Raniele sentiu dores na coxa durante o jogo contra a Universidad Central, pela segunda fase da Libertadores, em Caracas, e deixou o gramado do Estádio Olímpico de la UCV chorando.

O jogador se queixou de dores logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Ele foi atendido pelo departamento médico em campo, mas pediu para continuar. No entanto, cinco minutos depois, aos 17, o atleta não suportou e precisou ser substituído.

Visivelmente frustrado, Raniele foi às lágrimas no banco de reservas. A saída dele abriu espaço para o retorno do jovem meio-campista Breno Bidon, que voltou a ficar à disposição do técnico Ramón Díaz depois de levantar a taça do Sul-Americano sub-20 pela Seleção Brasileira da categoria.