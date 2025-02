Racing x Botafogo: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Recopa Sul-Americana

Cláudio Caçapa, técnico interino do Botafogo, aposta no jogo de memória do time, que brilhou em 2024.

"É repetir o que foi feito em 2024, tentando melhorar. Os jogadores foram muito bem na temporada passada e podem começar este ano já com um título. Ser campeão é sempre muito bom. Mas sabendo que o jogo com o Racing será complicado", disse Caçapa.

Caçapa tem problemas a resolver para este duelo. O zagueiro Bastos, com um trauma no joelho direito, e o volante Gregore, que cumpre suspensão pela expulsão na final da Copa Libertadores, ficam de fora. Assim, o volante Danilo Barbosa deve ser improvisado na zaga e Allan deve ganhar uma oportunidade no meio.

A boa notícia fica por conta do atacante Artur, recuperado de lesão muscular na coxa direita e que viajou com a delegação. Mas não é certo que ele comece entre os titulares. Caso o jogador não seja titular, é possível que Savarino seja adiantado e Patrick de Paula ou Rafael Lobato entrem no time.

Pelo lado do Racing, o técnico Gustavo Costas sabe a estratégia para vencer.

"Não podemos dar a bola para o Botafogo, pois quando o Racing não tem a bola, perde a intensidade e acaba se complicando. Temos que respeitar sempre as equipes brasileiras. Serão dois jogos complicados", afirmou.