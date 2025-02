Portuguesa defende uso do gramado sintético e cita evolução tecnológica: "Momento de reflexão"

Na última terça-feira, o debate a respeito do gramado sintético atingiu seu ápice em função da manifestação pública de jogadores que são contra a utilização deste tipo de grama no futebol brasileiro. Clubes que jogam em estádios com tal tipo de gramado se defenderam, e foi a vez da Portuguesa SAF fazer o mesmo.

Nesta quinta-feira, a Portuguesa, que tem mandado seus jogos no gramado sintético da Mercado Livre Arena Pacaembu, divulgou seu posicionamento sobre o tema. A Lusa publicou um vídeo em que o Dr. Turibio Barros, diretor de Saúde e Performance do clube, defende a utilização da grama sintética.

"Muitos dos conceitos a respeito do gramado sintético são antigos, e vem do tempo em que o gramado sintético era de outra geração. Hoje, eu acho que nós precisamos entender e aceitar que a tecnologia do gramado sintético evoluiu muito e, consequentemente, essa prevenção contra lesões precisa ser revista", afirmou o Dr. Turibio.