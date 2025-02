Palmeiras x Botafogo-SP: SP: veja informações e prováveis escalações do jogo "decisivo" pelo Paulistão

O Palmeiras tem um compromisso decisivo pela frente na briga por uma vaga no mata-mata do Campeonato Paulista. O Verdão recebe o Botafogo-SP nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 11ª rodada da competição estadual.

O Alviverde está pressionado no Paulistão. A equipe comandada por Abel Ferreira está, neste momento, fora da zona de classificação ao mata-mata. O time ocupa a terceira posição do Grupo D, com 17 pontos. O São Bernardo lidera a chave, com 22 pontos, enquanto a Ponte Preta é a segunda colocada, com 19.

Dessa forma, a vitória em casa é fundamental para o Palmeiras, que depende também de uma combinação de resultados para avançar às quartas de final do Estadual. O clube alviverde vem de um empate sem gols no clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque, no último domingo.