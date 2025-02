Palmeiras pode ficar mais de um mês sem jogos se não avançar ao mata-mata do Campeonato Paulista

De acordo com a tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a primeira rodada do Brasileirão será desmembrada entre os dias 29, 30 e 31 de março, sábado, domingo e segunda-feira, respectivamente. A estreia do Verdão será no Allianz Parque, contra o Botafogo.

No momento, o Palmeiras ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 17 pontos conquistados, dois a menos que a Ponte Preta, que está em segundo lugar. O São Bernardo lidera a chave, com 22 pontos. Na lanterna, o Velo Clube fecha o grupo, com 9.

O técnico Abel Ferreira foi questionado no último jogo sobre a possibilidade de cair fora do Paulista logo cedo. Desde que o treinador chegou ao clube, o Verdão foi finalista em todas as edições, conquistou três títulos (2022, 2023 e 2024) e ficou com um vice (2021).