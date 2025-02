Palmeiras fecha preparação para encarar o Botafogo-SP; veja time provável

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para buscar a vitória e entrar na zona de classificação ao mata-mata do Paulistão. Neste momento, a equipe alviverde é terceira colocada no Grupo D, com 17 pontos - dois a menos que a Ponte Preta, segunda colocada com 17, e cinco a menos que o líder São Bernardo, que tem 22.

Para avançar, o Verdão ainda precisa contar com tropeços dos rivais que estão à frente na classificação. A Ponte Preta enfrenta o São Paulo, no Morumbis, nesta quarta-feira, enquanto São Bernardo duela com a Portuguesa, na quinta-feira.