Palmeiras depende de combinação de resultados para avançar às quartas do Paulista; veja situação

O Palmeiras perdeu a oportunidade de entrar na zona de classificação às quartas de final do Campeonato Paulista na última rodada ao empatar por 0 a 0 com o São Paulo, no Allianz Parque. Agora, a equipe alviverde não depende mais apenas de si para alcançar a posição que garante o avanço às quartas.

Na última rodada, o Verdão precisava de uma vitória no Choque-Rei já que a Ponte Preta havia empatado com o Botafogo-SP e ficou apenas com três pontos de vantagem para o terceiro colocado. Contudo, o Palmeiras somou apenas um ponto e se manteve na mesma posição.

A duas rodadas do fim, a equipe de Abel Ferreira está na terceira posição do Grupo D, com 17 pontos, dois a menos que a Ponte Preta e cinco atrás do São Bernardo. Para tirar essa diferença, o Alviverde precisa torcer para a Macaca ficar pelo menos no empate contra o São Paulo. Com isso, o time de Campinas chegaria aos 20 pontos.