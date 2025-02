Pablo marca, e Sport goleia o Moto Club pela Copa do Nordeste

O Sport goleou o Moto Club por 5 a 0 nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. Os gols do triunfo foram marcados por Chrystian Barletta, Rodrigo Atencio, Pablo, Fabricio Domínguez e Carlos Alberto.

Com o resultado, o Sport ocupa a liderança do Grupo A, com nove pontos. Já o Moto Club segue na lanterna da chave, com apenas duas unidades.

O Sport volta a campo neste sábado, contra o Petrolina, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Pernambucano. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Paulo de Souza Coelhoo. No mesmo dia, o Moto Club enfrenta o IAPE, às 15h30, pelo Campeonato Maranhense.