Oscar comenta 5º jogo sem vitória do São Paulo no Paulista: "É triste"

Oscar deixou o campo abalado com mais um tropeço do São Paulo no Campeonato Paulista. Com a derrota, de virada, por 2 a 1, para a Ponte Preta, o Tricolor chegou ao quinto jogo sem vitória na competição, ligando o alerta antes do início do mata-mata do Estadual.

"É triste. A gente tem que melhorar, tem que treinar. A gente está tomando, principalmente no segundo tempo, gols que normalmente não tomamos. O time está criando, está jogando bem, mas estamos tomando muitos gols bobos em contra-ataque. Então, temos que melhorar isso aí", disse Oscar à Cazé TV.

O São Paulo abriu o placar nesta quarta-feira com Calleri, no final do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Oscar. No início da etapa complementar, porém, a Ponte Preta conseguiu virar a partida, precisando apenas se segurar na defesa na reta final para confirmar os três preciosos pontos que aproximam a equipe de Campinas da tão sonhada classificação Às quartas de final do Paulista.