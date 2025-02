Mateo Gamarra explica escolha pelo Cruzeiro e projeta "grandes coisas" na temporada

Nesta quarta-feira, o zagueiro paraguaio Mateo Gamarra foi apresentado pelo Cruzeiro, na Toca da Raposa II. Com contrato válido por empréstimo de uma temporada, o atleta ex-Athletico-PR comentou sua negociação com o Cabuloso e projetou "grandes coisas".

"Acredito que é uma pergunta muito fácil, porque, desde que me chamaram e me mostraram o projeto do Cruzeiro, não havia muito o que pensar. Tomei uma decisão muito rápida e aqui estamos para grandes coisas", iniciou Mateo Gamarra, que vestirá a camisa 14 do clube mineiro.

"Meu representante falou que um time estava querendo me contratar e falei para ele se tinha possibilidade de eu ir, porque eu precisava jogar mais para voltar à seleção (do Paraguai). Sei a minha capacidade. Já tinha jogado lá e sei que tenho potencial para voltar. E o Cruzeiro é um time muito grande e me dá essa possibilidade de voltar. Aqui vou ser feliz jogando. Vai dar tudo certo", adicionou o zagueiro.