Lucas explica movimento contra gramado sintético e elogia campo natural do Morumbis

Para Lucas, o gramado do Morumbis nesta quarta-feira, após o show da cantora colombiana Shakira, é a prova de que é possível conciliar boas condições da superfície de jogo com a demanda comercial em relação ao uso dos estádios para eventos.

"O gramado do Morumbis é uma boa resposta para quem diz que não é possível cuidar. O gramado hoje estava com uma qualidade muito boa. Tinha algumas partes com coloração diferente, mas a qualidade estava muito boa. Isso é uma prova de que se tiver boa vontade, esforço, investimento e bom senso, dá para cuidar do gramado", completou.