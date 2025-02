Los Angeles Chargers será mandante do jogo da NFL na Neo Química Arena em 2025

NFL DE VOLTA AO BRASIL EM 2025. ???

Justin Herbert e os Chargers vão trazer a tempestade de futebol americano para a Arena Corinthians em setembro! ?@chargers | @NFL | @Corinthians pic.twitter.com/Y6suboRme0

? NFL Brasil (@NFLBrasil) February 19, 2025

A maior liga de futebol americano do mundo segue o mais rápido possível com seu processo de expansão global e, assim, o Brasil fará parte de mais uma temporada. "É uma honra representar a NFL mais uma vez em um palco internacional", disse A.G. Spanos, Presidente de Operações Comerciais dos Chargers. "Também é uma grande oportunidade para expandir o esporte e levar a marca dos Chargers a milhões de fãs na América Latina. O Brasil é um dos países mais incríveis do mundo, vibrante, dinâmico e culturalmente diverso, e mal podemos esperar para sentir o calor e a paixão do povo brasileiro durante nossa visita", completou.

Presidente do Corinthians, Augusto Melo também comentou sobre a oportunidade de receber a NFL novamente no estádio do clube. "É uma grande fonte de orgulho para o Corinthians sediar novamente um jogo da NFL. Isso exemplifica a grandiosidade do nosso estádio e a competência da nossa equipe, que torna possível recebermos eventos internacionais como este, transformando completamente o nosso espaço. Ter um evento dessa magnitude acontecendo novamente em São Paulo só engrandece ainda mais a nossa cidade, e ter o Corinthians envolvido nessa parceria é extremamente importante para o nosso clube", exaltou.

A data da partida foi definida para o dia 5 de setembro. Assim como em 2024, será na sexta-feira seguinte ao jogo de abertura da temporada regular. "Temos muito orgulho de ter realizado o primeiro jogo da história da NFL no Brasil, aqui na nossa cidade. O retorno da NFL em 2025 comprova o quanto São Paulo está preparada para grandes eventos e para receber turistas do mundo todo", afirmou o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes.