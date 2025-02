Lookman responde crítica do treinador Gasperini após pênalti perdido na eliminação da Atalanta

Always by your side, lads ??#AtalantaBrugge #GoAtalantaGo pic.twitter.com/IqELpP51F9

Nesta quarta-feira, o nigeriano explicou o motivo de ter batido o pênalti.

"Durante a partida, o cobrador de pênaltis designado me instruiu a cobrar o pênalti e, para apoiar o time, assumi a responsabilidade no momento. A vida é sobre desafios e transformar dor em poder, o que continuarei a fazer", revelou.

A Atalanta volta a campo neste domingo, às 14 horas (de Brasília), quando visita o Empoli, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Carlo Castellani. A equipe de Bérgamo ocupa a 3ª posição, com 51 pontos.

Confira a publicação completa de Ademola Lookman