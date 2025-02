Liverpool fica no empate contra o Aston Villa pelo Inglês

? Liverpool FC (@LFC) February 19, 2025

Com o empate, o Liverpool chegou aos 61 pontos, oito a mais que o Arsenal, na liderança do Inglês. Por sua vez, o Aston Villa ficou na nona posição com 39, cinco a menos que o Manchester City, primeiro time na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O Liverpool volta a campo neste domingo, às 13h30 (de Brasília), quando visita o Manchester City, pela 26ª rodada do torneio nacional. Já o Aston Villa recebe o Chelsea no sábado, às 14h30.

Os gols do jogo

Em um primeiro tempo marcado pelo equilíbrio, o Liverpool saiu na frente. Aos 29 minutos, Diogo Jota aproveitou falha defensiva de Andrés García e tocou para Salah abrir o placar. Aos 37, Tielemans empatou para o Aston Villa após bate e rebate na área adversária. O time da casa virou aos 47, com Watkins marcando de cabeça em cruzamento de Digne.

Na segunda etapa, o Liverpool foi para cima e dominou os primeiros momentos. A pressão deu resultado e, aos 15, Arnold empatou após jogada individual de Salah. O restante da etapa complementar foi marcado por uma grande exibição do goleiro Emiliano Martínez, que defendeu finalizações de Darwin Núñez e de Szoboszlai.