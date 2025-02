Juventus perde do PSV na prorrogação e da adeus à Champions nos playoffs

OS GOLS

O PSV inaugurou o marcador aos 7 minutos do segundo tempo. Noa Lang lançou para o croata Perisic, que, dentro da grande área, finalizou com a ponta da chuteira no canto direito de Di Gregorio, goleiro da Juventus.

O empate da Velha Senhora saiu aos 17 minutos. Após a defesa do PSV afastar mal uma cobrança de falta da Juventus pelo lado direito, Timothy Weah pegou a sobra de fora da área e mandou um foguete para o fundo das redes de Benitez.

Aos 28 minutos, os mandantes, novamente, ficaram na frente do marcador. Dentro da pequena área, Imael Saibari ajeitou a bola para o atacante Luuk de Jong finalizar forte e balançar as redes adversárias.

O terceiro gol do PSV saiu na prorrogação, aos sete minutos da parte inicial. Tiemoué Bakayoko recebeu dentro da grande área e cruzou rasteiro. Ao tentar afastar, Gatti tocou para trás e obrigou Di Gregorio a defender, no susto, com o pé esquerdo. No rebote, Ryan Flamingo apenas tocou para dentro do gol.?