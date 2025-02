Hugo Souza lamenta "brechas" concedidas pelo Corinthians à UCV pela Libertadores: "Não podemos permitir"

O Corinthians desperdiçou chances e estreou com o pé esquerdo na Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o Timão só empatou com a Universidad Central no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, por 1 a 1, em jogo válido pela ida da segunda fase do torneio continental. O goleiro Hugo Souza lamentou a "brecha" concedida pela equipe alvinegra e cobrou o grupo.

"A gente esperava mais, até pelo primeiro tempo que fizemos. Fomos dominantes, mas não convertemos as chances. Tínhamos que ter convertido, não poderíamos dar brechas. Nosso adversário só estava esperando isso, não poderia acontecer. Precisamos corrigir isso, não podemos permitir, principalmente quando o adversário está abaixo da nossa qualidade. Vamos trabalhar para corrigir isso e sair com a classificação no jogo da volta", disse o arqueiro à TV Globo na saída de campo.

Com o resultado, o time do Parque São Jorge precisa vencer para se classificar durante o tempo normal na partida de volta. Se o empate persistir no placar agregado, o embate irá para os pênaltis. Já uma derrota elimina o clube paulista.