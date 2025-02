Guilherme marca o 10º no Paulistão, Santos bate o Noroeste na Vila e fica perto de vaga nas quartas

Já o Norusca vive situação delicada na luta contra o rebaixamento. A equipe está em terceiro lugar do Grupo C, com os mesmos sete pontos do lanterna Água Santa. Ambos brigam com a Inter de Limeira, última da chave A, também com sete, para fugir da A2 do Paulista.

O Santos volta a campo no domingo, quando visita a Inter de Limeira, pela última rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio Major José Levy Sobrinho a partir das 18h30 (de Brasília). Simultaneamente, o Noroeste recebe a Portuguesa.

O jogo

Atuando com o apoio da torcida, o Peixe tentou pressionar no começo. A primeira boa chance foi aos seis minutos. Neymar puxou da direita para a esquerda e deixou na medida para Guilherme, que finalizou para fora. Na sequência, o próprio camisa 10 tentou, em arremate da intermediária, porém errou o alvo.

Aos 10, JP Chermont foi acionado na ponta direita e cruzou rasteiro para trás. Guilherme chegou batendo de primeira e parou na defesa de Felipe Alves. Cinco minutos depois, Soteldo recebeu cruzamento de Escobar e cabeceou à direita.

A partir de então, o clima ficou mais quente na Vila Belmiro. Os jogadores do Noroeste começaram a chegar com mais força nas divididas, cometeram mais faltas e foram irritando os santistas. Neymar chegou a se desentender e discutir com Rodolfo Filemon. Os dois foram amarelados pelo árbitro.