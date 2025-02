Fluminense anuncia as contratações de Otávio e Everaldo; saiba detalhes

Nesta quarta-feira, o Fluminense anunciou duas contratações. O meio-campista Otávio, ex-Atlético-MG, assinou contrato válido até 2027, enquanto Everaldo, atacante que estava no Bahia, fechou até o final de 2026.

Ambos os reforços realizaram exames médicos no CT Carlos Castilho e estão à disposição da comissão técnica de Mano Menezes para os próximos treinamentos junto ao restante do grupo. Os dois jogadores integram, portanto, o elenco para a fase final do Campeonato Carioca.

Otávio chegou no Atlético-MG em 2022, mas perdeu espaço no começo da atual temporada. Em 2025, com Cuca, o meio-campista entrou em campo em apenas três partidas.