Ex-são-paulinos, André Jardine e James Rodríguez se enfrentam pela liderança do Campeonato Mexicano

América e León se enfrentam nesta quarta-feira, às 22h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Mexicano. O duelo marca o encontro entre André Jardine e James Rodríguez, ex-são-paulinos.

Jardine é o técnico do América, atual tricampeão mexicano, enquanto James defende o León. O treinador comandou a equipe sub-20 do São Paulo de 2015 a 2018, ano em que foi promovido ao profissional, cargo que exerceu até 2019. Já o meia colombiano defendeu o Tricolor entre 2023 e 2024, mas teve uma passagem apagada, com dois gols e três assistências em apenas 22 jogos.

América e León lideram o Campeonato Mexicano no momento. O clube de James segue invicto e ocupa a primeira posição, com 19 pontos, três a mais que o time de Jardine, segundo colocado.