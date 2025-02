Ex-Santos e Corinthians, Cazares volta ao Equador e fecha com o Del Valle

O meio-campista Juan Cazares decidiu voltar ao Equador e fechou com o Independiente del Valle. O ex-Santos e Corinthians foi anunciado na noite da última terça-feira (18) pelo clube que o revelou.

Cazares está com 32 anos e retorna à equipe após grande experiência no futebol brasileiro. Ele defendeu o Atlético-MG entre 2016 e 2020, em seu auge no futebol profissional. Ele vestiu a camisa do Galo em 202 oportunidades, marcando 41 gols.

Depois, passou discretamente por Corinthians (2020/21) e Fluminense (2021). No Timão, em 27 jogos, marcou dois gols e deu cinco assistências. No Tricolor carioca, apenas um gol em 37 apresentações.