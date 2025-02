Estêvão projeta reta final do Palmeiras no Paulista e diz estar 100% após problema de saúde

O duelo contra o Botafogo-SP, válido pela 11ª rodada do Estadual, está marcado para as 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Estêvão ressaltou a importância da torcida para a equipe.

"A torcida é fundamental para a gente. Quando estamos conectados com eles, aquela energia dentro do Allianz Parque é fundamental para nós porque jogamos por eles, para dar alegria para eles e mostrar um bom futebol dentro de campo. Então, buscamos isso, mais uma vitória e, se Deus quiser, fazer um grande jogo e buscar a classificação", comentou.

O Palmeiras ocupa a terceira posição do Grupo D, com 17 pontos, dois a menos que a Ponte Preta, vice-líder e segundo time dentro da zona de classificação. O São Bernardo lidera com 22 unidades, enquanto o Velo Clube fecha a chave com nove.