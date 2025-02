Entenda por que o Santos via necessidade de mudar o Sócio Rei antes mesmo da volta de Neymar

O programa de sócio-torcedores do Santos passará por mudanças, mas engana-se quem pensa que isso tem relação com o retorno de Neymar. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o clube já planeja as novidades antes mesmo de contratar o meia-atacante.

A movimentação começou ao longo de 2024. O projeto, porém, só foi apresentado ao Conselho Deliberativo na última segunda-feira. A maioria dos conselheiros aprovou. Assim, as mudanças começam a valer a partir de quinta-feira.

A diretoria entende que a reformulação era necessária para corrigir alguns aspectos. Uma das promessas do presidente Marcelo Teixeira, por exemplo, é levar jogos para outros estádios além da Vila Belmiro.