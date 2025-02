Em busca do Top 8 no Circuito Mundial, Yaras vão ao Canadá apostando em jovem paranaense

"Poder viver tudo o que estas meninas sempre vivenciaram nos últimos anos é maravilhoso: sentir a energia do Circuito Mundial e ver como o rugby é encarado fora do país. Receber oportunidades como essa faz com que eu me sinta realmente uma atleta de alto nível, enfrentando as melhores jogadoras do mundo. Noto que estou desenvolvendo as minhas habilidades, vejo que todos reconhecem a minha gana de aprender e, dessa forma, acho que consegui me destacar para a treinadora", diz Giovanna.

Além da jovem paranaense, voltam ao time em Vancouver a capitã Bianca Silva e a atleta olímpica Marcelle Souza, ambas recuperadas de lesões, e Marina Fioravanti, outra jogadora que esteve em Paris 2024.

Vindo de um sétimo lugar na etapa de Perth (Austrália), as Yaras têm a chance de assumir o Top 8 do Circuito Mundial pela primeira vez na temporada. Para as brasileiras, este é o principal objetivo do ano, uma vez que as oito melhores ao final de seis etapas as garantem na disputa pelo título e ainda a permanência na elite mundial.