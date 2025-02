Destaque do Vasco, Pablo Vegetti é o artilheiro da Copa do Brasil desde sua estreia na competição

O Vasco bateu o União Rondonópolis, na noite desta terça-feira, por 3 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil, no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica. Autor do primeiro gol do Cruzmaltino, Pablo Vegetti é o artilheiro da competição desde sua estreia no torneio.

O argentino já disputou 11 jogos pela Copa do Brasil, marcou oito gols e deu uma assistência. Segundo dados do Sofascore, o atacante também é o líder de participações em gols no período, com nove. Além disso, Vegetti venceu 57 duelos aéreos, converteu 75% de chances claras (6/8), sofreu 31 faltas e precisou de 110 minutos para participar de um gol.