De virada, Melo e Matos vencem os cabeças quatro e estão nas quartas de final do Rio Open

Com uma virada diante dos cabeças de chave número quatro, Marcelo Melo e Rafael Matos estão nas quartas de final do Rio Open. O mineiro e o gaúcho estrearam com uma vitória diante dos norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, nesta quarta-feira, no ATP 500 que está sendo disputado no saibro do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Melo e Matos marcaram 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7-5) e 10-4, em 1h57min. Um jogo muito equilibrado, com grande apoio da torcida para a dupla brasileira. Os próximos adversários, valendo vaga na semifinal, serão o português Francisco Cabral e o holandês Jean-Julien Rojer.

"Foi um excelente jogo deste o começo. Tanto nós como eles, extremamente experientes, tentando buscar um pequeno espaço para poder passar na frente. Eles conseguiram no primeiro set. Aí fomos muito superiores, tanto no tie-break, quanto no super. E com uma torcida dessa, tanto apoio, tanta energia positiva, acabou ajudando a gente", explicou Melo.