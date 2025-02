Corinthians terá força máxima e novidade no banco para estreia na Libertadores; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo desta quarta-feira, contra a Universidad Central, pela ida da segunda fase da Copa Libertadores. O técnico Ramón Díaz escalou força máxima e terá uma novidade no banco de reservas para a estreia no torneio continental.

Trata-se do jovem meio-campista Breno Bidon. O Filho do Terrão retorna à equipe após conquistar o título do Sul-Americano sub-20 pela Seleção Brasileira da categoria.

A escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.