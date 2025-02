Corinthians recusa proposta do Zenit, da Rússia, por Rodrigo Garro; veja detalhes

Essa não é a primeira vez que Garro desperta interesse de outros clubes. Em julho do ano passado, o meia teve seu nome ligado ao River Plate e chegou a receber sondagens da equipe argentina.

Para se proteger contra tal assédio e valorizar o jogador, o Corinthians renovou o contrato de Garro em agosto de 2024. Neste momento, a multa rescisória do jogador é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e de 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Rodrigo Garro é peça fundamental do Timão e voltou aos gramados no último dia 9 de fevereiro após se recuperar de uma lesão no joelho. Na última temporada, o argentino anotou 13 gols e distribuiu 14 assistências, sendo um dos principais destaques da equipe alvinegra.