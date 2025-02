Corinthians desperdiça chances e cede empate à UCV na estreia pela Libertadores

O Corinthians desperdiçou chances e estreou com o pé esquerdo na Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o Timão só empatou com a Universidad Central no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, por 1 a 1, em jogo válido pela ida da segunda fase do torneio continental. André Carrillo marcou para a equipe alvinegra, enquanto os mandantes deixaram tudo igual através de um gol contra de João Pedro Tchoca.

Com o resultado, o time do Parque São Jorge precisa vencer para se classificar durante o tempo normal na partida de volta. Se o empate persistir no placar agregado, o embate irá para os pênaltis. Já uma derrota elimina o clube paulista.

O segundo e decisivo encontro entre Corinthians e Universidad Central está agendado para a próxima quarta-feira. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena. O vencedor do confronto enfrenta Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na próxima etapa, a última antes da fase de grupos.